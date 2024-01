Netflix tuvo mucho menos estrenos en el 2023

Es bien conocido que ahora con las plataformas de streaming de compañías en concreto, otras empresas como Netflix han tenido que optar por producciones originales para seguir vigentes, prueba de ello lo son series como Stranger Things, Merlina, Scott Pilgrim Takes Off, entre otras. Y si bien fue un 2023 con programas y películas de excelente calidad, parece que trajeron mucho menos contenido que en años anteriores, una baja importante para la historia de esta aplicación.

Según lo comentado por medios especializados como Bloomberg, la compañía ha estrenado 130 contenidos menos que en el 2022, aunque esto es algo que se le puede atribuir a que algunos proyectos han costado más que otros, el ejemplo más claro puede ser One Piece Live action, ya que se le tienen que pagar derechos a la editora del manga y también al dueño de la obra. Eso podría haber sido suficiente para que gran parte de las ganancias hayan recuperado el gasto, pues muchos fans pagaron la membresía.

Además, es posible que este golpe sea aún más fuerte para este 2024, con menos producciones todavía, y eso se debe justamente a que en 2023 se llevó una huelga de guionistas y otra de actores, lo que trajo como consecuencia la suspensión de grabaciones y producción de ciertos shows. Una de las grandes promesas, Stranger Things, tuvo que retrasar la fecha de su última temporada debido a la situación, así que ahora se ha movido hasta el 2025, con grabaciones que apenas dieron su inicio.

Aún con todo esto, la plataforma ha logrado captar bien la atención del público, sobre todo a fin de año, con algunas películas rescatadas como la segunda parte de Pollitos en Fuga y hasta episodios nuevos con doblaje del anime de One Piece, y también las acciones subieron ligeramente al anunciar el remake de la misma. Con eso de por medio, es prometedor el futuro que tendrá Netflix en este 2024, pues proyectos como Merlina pueden ayudar con la aparición de la temporada dos.

Vía: Bloomberg

Nota del editor: A pesar de que no hubo tantos shows, algunos valieron bastante la pena como One Piece y Scott Pilgrim. Este año también pinta bien con lo que llegará en estos meses, personalmente yo estoy esperando los capítulos con doblaje de One Piece.