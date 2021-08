Megan Fox se une a The Expendables 4

La serie de The Expendables se ha caracterizado por reunir a una larga lista de estrellas de acción de los 80s y 90s. Con una cuarta entrega ya en desarrollo, la serie sumará a nuevo talento, y en esta ocasión se ha revelado que Megan Fox, conocida por su participación en las primeras dos cintas de Transformers a cargo de Michael Bay, se unirá al elenco.

Junto a Jason Statham y Sylvester Stallone, quienes han protagonizado las previas cintas de la serie, The Expendables 4 contará con la participación de Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox y Tony Jaa como miembros nuevos. Por el momento se desconoce exactamente cuál será el papel de los actores en la nueva entrega.

Esto fue lo que comentó Jeffrey Greenstein, presidente de Millennium Media, respecto a la nueva entrega:

“The Expendables han vuelto y no podríamos estar más emocionados de llevar esta película repleta de estrellas y acción a la pantalla grande con Lionsgate, que ha estado con nosotros desde el inicio de esta franquicia. Para mantenerlo fresco y divertido, hemos agregado nuevas y emocionantes estrellas para que se unan a los veteranos; entretenimiento de palomitas de maíz está garantizado”.

Sin embargo, The Expendables 4 no contará con la participación de Terry Crews. Recordemos que en 2018, el actor mencionó haber recibido una represalia del productor Avi Lerner por acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el agente Adam Venit.

Aún no hay una fecha de estreno para la cinta. Esperemos tener más información al respecto en un futuro. En temas relacionados, se ha filtrado la duración de Spider-Man No Way Home.

