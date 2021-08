Se revela la duración de No Way Home

Aunque Spider-Man: No Way Home es una de las cintas más esperadas de 2021, aún hay mucho que se desconoce sobre este largometraje. Sin embargo, una de las piezas clave de esta película se ha filtrado, ya que recientemente se dio a conocer la duración que tendrá esta nueva entrega del MCU.

De acuerdo con Cineworld, el segundo exhibidor más grande del mundo, Spider-Man: No Way Home tendrá una duración de 150 minutos, es decir, dos horas y media. En comparación, Homecoming dura dos horas y 13 minutos, mientras que Far From Home ocupa dos horas y nueve minutos de un día.

Sin duda alguna, esta es una buena noticia para los fans. Con rumores de una versión live action de Spider-Verse, es probable que este tiempo sea suficiente para ver a otras versiones de Spider-Man en la pantalla grande, aunque este último punto no se ha confirmado.

