Media Molecule quiere llevar Dreams al PS5

Ha habido mucha especulación sobre ciertos títulos de Sony que podrían dar el brinco para la siguiente generación de consolas, y Dreams es un juego que definitivamente tendría sentido en el PlayStation 5. Con el juego teniendo un fuerte enfoque en su comunidad, y con Media Molecule muy interesado en mantenerlo vivo, una versión de PS5 siempre sonaba como una posibilidad. Mark Healey, co-fundador del estudio, está de acuerdo.

En una entrevista para el portal británico Metro, Healey declaró lo siguiente:

“Obviamente, no estamos enfocando en el PS4 por el momento, pero asumiendo que gane tracción y sea un éxito entonces es obvio que nuestro siguiente paso será ponerlo en el PlayStation 5. No me puedo imaginar que haya un Dreams 2, solo se actualizará Dreams y lo seguiremos apoyando. No es como que haya un YouTube 2.”