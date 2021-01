Más de 19 millones de personas descargaron Star Wars Battlefront II gratuitamente

Durante la semana pasada, todos los jugadores de PC tuvieron la oportunidad de descargar Star Wars Battlefront II completamente gratis, esto gracias a la Epic Games Store. A diferencia de otros títulos que llegan de manera similar a la tienda digital, el trabajo de EA es un título AAA que mucha gente sigue jugando hoy en día. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que casi 20 millones de personas descargaron esta entrega.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, se dio a conocer que entre el 14 y 21 de enero, más de 19 millones de personas descargaron Star Wars Battlefront II de la Epic Games Store. Aunque el juego estuvo de forma gratuita, este número es impresionante y demuestra el nivel de popularidad de la propiedad. Este fue el mensaje que se compartió:

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!🤯Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN

— EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2021