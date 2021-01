LEGO Star Wars: The Skywalker Saga tendrá 300 personajes jugables

EA y Ubisoft no son los únicos que están trabajando en un nuevo juego de Star Wars, ya que Traveller’s Tales está a cargo de uno de los títulos más esperados de 2021 para los fans de la serie. Aunque LEGO Star Wars: The Skywalker Saga originalmente iba a llegar a nuestras manos en 2020, esta entrega sufrió de un retraso. Ahora, durante la más reciente edición de la Official PlayStation Magazine británica, se dio a conocer que tendremos la oportunidad de tomar el control de 300 personajes en esta entrega, incluido Babu Frik.

En una reciente entrevista, Dawn McDiarmid, desarrolladora de este juego, reveló que veremos más de 800 personajes del universo de Star Wars en esta entrega, de los cuales casi la mitad los podrá controlar el jugador. Considerando que tendremos la oportunidad de visitar las nueve películas de la serie principal, eso significa que podremos interactuar con Anakin, Darth Vander, Yoda, Rey, y muchos, muchos. Esto fue lo que comentó McDiarmid respecto a la gran elección de personajes, y sobre las novedades que tendrá el gameplay:

“Creo que los fans de la nueva trilogía estarán encantados por conocer que Babu Frik estará presente como personaje jugable, y que es posiblemente una de las cosas más monas que jamás haya visto. [El juego tendrá] un sistema de misiones más profundo, que no solo ofrece cadenas de misiones más complejas y ridículas… Sino también un nuevo sistema de seguimiento con el que interactuar con las misiones, y la posibilidad de realizar varias misiones de manera simultánea”.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2021. Esta entrega nos promete la posibilidad de revivir las nueve cintas de la serie en cualquier orden y disfrutar de una nueva experiencia para los juegos de LEGO.

Vía: GamesRadar+