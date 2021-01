Checa aquí el nuevo y divertido tráiler de Raya and The Last Dragon

Pese a la pandemia, la industria del cine sigue en movimiento. De esta forma, Disney ha revelado un nuevo tráiler de Raya and The Last Dragon, su siguiente película animada, la cual llegará a los cines y a Disney+, por medio de acceso prémium, el próximo 5 de marzo.

La película es protagoniza por Kelly Marie Tran, a quien reconocerás por darle vida a Rose Tico en Star Wars. La cinta nos presenta la historia de Raya, una guerrera que emprende un viaje para rastrear al último dragón con el fin de restaurar el mundo de Kumandra y unir a su gente.

Raya and The Last Dragon está inspirada por la cultura del sudeste de Asia, y será la primera cinta de Disney protagonizada por alguien con orígenes de esta región. Esto fue lo que comentó Osnat Shurer, productor, respecto a este proyecto:

“Todo le ha sido quitado a Raya. Ella está totalmente sola. No le queda nada salvo la espada de su padre, su amigo Tuk Tuk y un fragmento de algo que podría ser mágico. Y se dirige a Kumandra en busca del último dragón, Sisu, con la esperanza de restaurar la paz en su tierra”.

Raya and The Last Dragon llegará a los cines y a Disney+ el próximo 5 de marzo de 2021.

Vía: Disney