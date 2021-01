Konami no tiene intención de cerrar su división de juegos, asegura representante

El día de ayer se dio a conocer que Konami tiene planeado cerrar sus divisiones de producción 1, 2 y 3 el próximo 1 de febrero. Al no ofrecer una clara explicación, esto comenzó un rumor sobre la finalización de la división de juegos de la compañía. Afortunadamente, un representante de la empresa ha aclarado que Konami no planea abandonar la industria.

Por medio de IGN, un representante de Konami reveló que la decisión de cerrar tres divisiones de producción se tomó para agilizar un poco más el desarrollo de juegos, y así comunicarse directamente con los ejecutivos, en lugar de tener que interactuar con varias personas antes. Esto fue lo que comentó:

“Las divisiones supervisaron los Departamentos de Producción, que desarrolla los juegos. Los Departamentos de Producción reportarán directamente a la alta gerencia, lo que les permitirá responder rápidamente al mercado”.

De esta forma, queda claro que Konami seguirá haciendo juegos y no tienen la intención de vender alguna de sus propiedades. Sin embargo, fuera de una nueva entrega de PES, no hay mucha información sobre los futuros proyectos de la compañía. No hay algo relacionado con un nuevo título Castlevania, Metal Gear o Silent Hill.

Vía: IGN