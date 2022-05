Marvel’s Wolverine ya tiene un nuevo director de narrativa

Uno de los juegos más esperados de los próximos años es Marvel’s Wolverine, título del que no hemos tenido noticias desde hace bastante tiempo, lo único que se sabe por ahora es que está siendo desarrollado por Insomniac Games. Sin embargo, hace nada se revelaron más datos del equipo de trabajo, y ahora ya conocemos al nuevo director narrativo.

El escritor de Spec Ops: The Line y Star Wars: Battlefront II, Walt Williams, se unió al videojuego con este puesto. El rol de Williams será crear la historia en torno a los elementos que se le permiten utilizar. Así que es probable que conozcamos una nueva faceta del personaje, una que se aleje de películas conocidas del personaje de Logan en el cine.

Aquí el tweet oficial donde confirma su posición en el proyecto:

I’m too old and tired to figure out how to do a bio change video, but this happened today so that’s fun. pic.twitter.com/9ydrZoXm6Y

— Walt Williams (@waltdwilliams) May 19, 2022