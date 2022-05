Dragon Ball Super revela el nuevo significado del orgullo Saiyajin

Desde que Dragon Ball Z existe, siempre se ha conocido por los fanáticos el término de “orgullo Saiyajin”, el cual lleva a los guerreros más fuertes a enfrentarse a otros para volverse más fuertes, llegando así a los límites. Pero conforme el manga de Super ha avanzado, parece ser que esta ideología va a cambiar de manos de su propio autor.

¡Alerta de Spoilers! No leer si no has leído el capítulo 84 del manga.