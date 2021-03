Marvel comparte mini guía del MCU para entender el final de WandaVision

El día de mañana finalmente se estrenará el final de temporada para WandaVision, serie que ha dejado encantado a los fans de Marvel y su universo cinematográfico. El show está lleno de easter eggs y referencias al MCU, por lo que sus productores recomiendan un maratón de películas para que lo entiendas al cien por ciento.

A través de Twitter, la cuenta oficial de la serie publicó una pequeña guía donde explican las películas que debes ver para entender todas las referencias que incluye WandaVision:

Celebrate the #WandaVisionFinale by watching your own Marvel Studios Marathon on @DisneyPlus! Whether you’ve seen one or seen them all, here’s your guide to the MCU moments that will prepare you for the finale. Reply with your own marathon lineup and check back for surprises! 👇 pic.twitter.com/LtvIfG8UZ3

— WandaVision (@wandavision) March 4, 2021