The Third Day es un nuevo juego de aventura protagonizado por… ¿Jesucristo?

Por alguna extraña razón, parece que a la gente le encanta envolverse en polémica y eso es justamente lo que Pan Studio está buscando hacer. Este equipo español lanzará al mercado este mes un juego que nos permitirá revivir un fragmento de la vida de Jesucristo, y será conocido como The Third Day.

The Third Day será un juego de aventura y exploración, muy al estilo de los point and click de hace años. El título nos permitirá aventurarnos en lugares como Belén, Nazaret y Jerusalén, en los cuales deberemos resolver varios puzzles con el uso de milagros. De acuerdo con sus desarrolladores, cada una de estas locaciones estará repleta de detalles y personajes por conocer.

The Third Day llegará a Android y PC el próximo 29 de marzo.

Fuente: Pan Studio