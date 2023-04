El último tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse hace referencia al MCU y hace alusión a lo tonto que fue el Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home. Curiosamente, tanto la última película de Spider-Man como la próxima película del mismo héro quellegará a los cines se centran en el multiverso. No Way Home vio a Spider-Men de dos Tierras diferentes que se unieron a la MCU, mientras que Across the Spider-Verse ve a Miles encontrándose con más Spider-People que en la primera película.

Hasta ahora, se suponía que el multiverso de Into the Spider-Verse y el multiverso de MCU habían sido dos cosas distintas. No había nada que sugiriera que los eventos de No Way Home afectarían la historia de Miles en Spider-Verse y viceversa, especialmente porque las películas se lanzan en diferentes estudios. Sin embargo, evidentemente, la colaboración de Spider-Man de Marvel y Sony ha acercado al Spider-Verse y al MCU.

Quizás en el segundo tráiler más sorprendente de Across the Spider-Verse, Spider-Man 2099 llama “Doctor Strange y el pequeño nerd de la Tierra 19999″ al explicar por qué alguien no podría unirse a la membresía multiversal de Spider-People. Es difícil no considerar a Doctor Strange y Spider-Man de MCU, aunque la designación oficial de MCU dentro del Marvel Multiverse sigue abierta a debate. Independientemente, Doctor Strange y Spider-Man de MCU causaron muchos problemas al multiverso debido al hechizo del primero para ayudar al segundo, lo que inició los eventos de Spider-Man: No Way Home. El hechizo de memoria de Doctor Strange fue extraordinariamente dañina, y Peter la empeoró aún más.

No está claro si el hechizo de Doctor Strange seguirá teniendo repercusiones en el multiverso, pero la verdad es que Miguel O’Hara ni siquiera pensaría en dar la bienvenida a Peter Parker del MCU a la Sociedad Araña después de los eventos de No Way Home. Into the Spider-Verse casi definitivamente revelará cómo Spider-Man 2099 y otros Spider-People idearon reglas para protegerse a sí mismos y al multiverso, algo que Peter Parker de MCU y Miles Morales de Spider-Verse parecían no tener adoptado. Debe recordarse que el hechizo No Way Home de Doctor Strange también envió el Buitre de la MCU al universo de Venom demostrando aún más cuán dañino y complicado era.

En términos de interconectividad entre los proyectos de Sony y Marvel Studios, no hay mejor manera de unir Across the Spider-Verse con Spider-Man de MCU que hacer referencia al caos que Peter y Strange provocaron en No Way Home. Si tanto el Spider-Man de MCU como el Spider-Verse de Sony se enfrentan al multiverso, entonces no hay motivo por el cual estos multiversos no puedan ser iguales. Si el canon general de Marvel se volverá mucho más sofisticado tomando en cuenta que el multiverso de MCU incluye al multiverso animado que Miles encontró en Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse . Sin embargo, esto además aumenta la probabilidad de un cross-over entre Miles de Spider-Verse y el MCU.

Queda por ver si Tom Holland está en la secuela de Spider-Verse. El mayor misterio es cómo sería tal cross-over. Si Across the Spider-Verse hace referencia al MCU, ¿eso implica que podría existir un Peter Parker live action en el multiverso de Spider-Verse?

De todos modos, el hechizo de Doctor Strange, y la historia del multiverso de Spider-Man: No Way Home por lo general, es bueno para la franquicia de Spider-Verse. Ahora, las películas live action de Spider-Man de Marvel Studios y las películas animadas de Spider-Man de Sony, cada una de las cuales ha tenido éxito, pueden interactuar, tanto en Spider-Man: Across the Spider-Verse como en un futuro. Esto también implica que Miles Morales podría aparecer en una película live action de Spider-Man convirtiéndolo en canon en el MCU.

Vía: Screenrant