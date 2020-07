Mark Hoppus de blink-182 toca su propia canción en The Last Of Us Part II

The Last of Us Part II no solo es un juego lleno de violencia y un fuerte peso emocional, sino que también es un buen simulador de guitarra. En el pasado hemos vistos a varios fans interpretar canciones clásicas usando la guitarra acústica de Ellie, y ahora Mark Hoppus, bajista de blink-182, se suma a este grupo al realizar un cover de una canción de su grupo.

Mientras transmitía el juego en Twitch, Hoppus pasó un tiempo en la librería Valiant tocando una de las guitarras acústicas con las que Ellie puede interactuar durante el transcurso del juego, y lo vimos interpretar Dammit, uno de los sencillos más populares del álbum de blink-182 de 1997, Dude Ranch.

Hoppus se las arregla para copiar la estructura de cuatro acordes al tocar el touchpad del DualShock 4, usando el joystick derecho para cambiar entre los diferentes acordes al ritmo de la melodía. Incluso nos deleitó con su voz al cantar una parte de la canción, aunque en un momento necesitó la ayuda del público para recordar la letra que el mismo escribió hace ya más de 20 años.

Hablando del mundo de la música, hace un par de semanas el compositor de The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla, realizó un concierto virtual, el cual puedes ver aquí. De igual forma, el soundtrack de The Last of Us Part II ya está disponible en Spotify.

Vía: Mark Hoppus