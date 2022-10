Margot Robbie y Cara Delevingne se ven implicadas en aterrador atentado

Margot Robbie y Cara Delevingne son dos actrices que han conservado un lazo amistoso gracias a las películas en las que participaron, concretamente todo empezó con Suicide Squad de 2016. Y ahora, están implicadas en un caso bastante aterrador, ya que han tenido un accidente con un paparazzi que se encontraron en una visita a Buenos Aires, Argentina.

El informe indica que cierto fotógrafo incomodó a Robbie y Delevingne cuando se subían a su automóvil. El medio TMZ dice que el fotógrafo fue “agresivo” y “se entrometió en su espacio”, lo que llevó al conductor a alejarse mientras Robbie estaba a medio camino en el auto. Se informa que Robbie tuvo que saltar del vehículo en movimiento para evitar lesiones graves.

Delevingne estaba completamente en el auto mientras se alejaba. Aparentemente, esto llevó al fotógrafo a tomar más fotos de Robbie mientras estaba en el suelo, lo que provocó la intervención de los amigos de la actriz.

Según los medios, el fotógrafo Pedro Alberto Orquera terminó con un brazo roto y el cuero cabelludo ensangrentado luego de que según los amigos de Robbie lo golpearan. Los dos amigos en cuestión están detenidos y han sido identificados como Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum.

Actualmente, no está claro si alguno de los involucrados ha sido fichado por la policía. La página TMZ se comunicó con los representantes de Robbie y Delevingne, pero no han obtenido respuesta. Por ahora, no se habla si habrá una posible demanda escalada.

Vía: Comicbook