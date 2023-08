Madre de Angus Cloud relata el último día de vida de su hijo

La madre de Angus Cloud, estrella de “Euphoria“, quien falleció el lunes a los 25 años, compartió más detalles sobre su último día y dijo que, aunque no se ha anunciado la causa de su muerte, el actor “no tenía la intención de poner fin a su vida”.

Los primeros en responder del Departamento de Bomberos de Oakland determinaron que Cloud ya había fallecido cuando acudieron a la casa de la familia en California por una emergencia médica, según Michael Hunt, un portavoz del departamento de bomberos, dijo a CNN a principios de esta semana. La causa de su muerte aún no ha sido determinada por el forense del condado de Alameda.

“No tenía la intención de poner fin a su vida. Cuando nos abrazamos y nos deseamos buenas noches, nos dijimos cuánto nos queríamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé qué pudo haber tomado o hecho después de eso. Solo sé que puso la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se quedó dormido y no volvió a despertar”, dice el mensaje de Lisa Cloud. “Es posible que descubramos que tuvo una sobredosis accidental y trágica, pero está claramente demostrado que no tenía la intención de abandonar este mundo”.

Su madre continuó, señalando que “sus luchas eran reales. Dió y recibió mucho amor y apoyo de su tribu. Su trabajo en Euphoria se convirtió en un punto focal para su generación y abrió una conversación sobre la compasión, lealtad, aceptación y amor”.