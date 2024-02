Los Simpson hacen genial referencia a Mario Kart

Es bien sabido que en estos momentos Los Simpson están teniendo nueva temporada, misma que está lanzando episodios para todo tipo de público, ya sea con guiños que recuerdan a la época dorada de la serie y también para quienes recién se están sumando a este universo lleno de personajes amarillos. Y en su último episodio han lanzado singular referencia a videojuegos, hablamos concretamente de una franquicia de Nintendo bastante amada por el jugador causal y hardcore.

Por supuesto que hablamos de Mario Kart, y la referencia podemos hallarla en el capítulo conocido como Lisa Gets an F1, en el cual podemos apreciar un sueño en el que la hija de en medio está compitiendo en una carrera desenfrenada, teniendo el papel del bigotón de Nintendo. También podemos ver a Milhouse como Yoshi y Homero como Wario, con un desenlace en el que algunos de ellos caen de la pista gracias a los objetos, eso hasta que despiertan de la siesta.

Aquí lo puedes ver:

Mario Kart reference from tonight's new episode of The Simpsons, "Lisa Gets an F1". pic.twitter.com/fagfFUL5YR

— VideoGameArt&Tidbits (@VGArtAndTidbits) February 26, 2024