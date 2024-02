PlayStation Portal se ha convertido en todo un éxito

El año pasado salió en el mercado un dispositivo bastante curioso de la marca PlayStation, hablamos de Portal, el cual es una forma de pasar lo visto en nuestra pantalla de TV a algo más reducido para comodidad de quien desee algo parecido a los visto con PSP o PS Vita. Y a pesar de que en un inicio se sentía como una idea innecesaria, parece que las cosas van mejor de lo que se piensa, pues sus ventas no se han reportado como decepcionantes, sino totalmente lo contrario.

El vicepresidente de gestión de productos de PlayStation, Hiromi Wakai, ha mencionado que no tienen cifras hasta este momento de las unidades distribuidas, pero asegura que le ha ido muy bien, ya que la gente agotó el producto en las preventas y también en la época de fiestas a fin del año pasado. Y por si esto fuera de poco, se siguen distribuyendo muy bien en la página oficial de Sony, dado que cuando se agotan y hacen nueva distribución se vuelven a agotar en un instante.

Aquí sus palabras:

Aunque no tenemos cifras para compartir, la demanda ha seguido superando nuestras expectativas.

Para quien no lo tenga tanto en mente, se trata de un dispositivo de streaming que reproduce juegos a través de una conexión WiFi desde el PlayStation 5 de un usuario.Se le debe considerar más como un periférico de la consola, una compra adicional para el propietario de la misma, similar a comprar un control de alta gama para mejorar la experiencia. Incluso, se le puede poner dentro de la categoría de los visores de realidad de virtual, los cuales en comparativa no se han vendido muy bien.

A pesar de no tratarse de un sucesor del PSP, Portable ha sido aceptado muy bien por los usuarios, teniendo comentarios como una herramienta para disfrutar los JRPG sin la necesidad de estar pegados al televisor. Incluso ya empezaron a hacerle modificaciones, con emuladores de las otras portátiles de Sony que corren muy bien debido a temas de hardware. Es una lástima que aún no tenga distribución oficial en latam.

Vía: Game file News

Nota del editor: Me gustaría que hubiera una distribución oficial en nuestro país, esto para que el precio baje aunque sea a $5000 o 5500 MXN. A mí me gustaría comprarlo, pero no con revendedores que están inflando la suma a niveles estratosféricos o similar.