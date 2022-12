Videojuegos dominaron las búsquedas en sitios de adultos

El año 2022 se nos está terminando, razón por la cual varios sitios de streaming y contenido variado están compartiendo cuáles son los programas que más han buscado los diferentes usuarios. El mundo de películas exclusivas para adultos no está descartado de esto, y la conocida Pornhub ha revelado sus resultados donde aparecen algunos videojuegos.

Aquí está la lista dada a conocer por la página:

1.- Fortnite

2.- Overwatch

3.- Genshin Impact

4.- Minecraft

5.- Pokémon

6.- Cyberpunk

7.- Summertime Saga

8.- League of Legends

9.- Valorant

10.- Resident Evil

11.- Apex Legends

12.- Grand Theft Auto 5

13.- Roblox

14.- Mortal Kombat

15.- Skyrim

16.- Among Us

17.- Splatoon

18.- Final Fantasy

19.- Call of Duty

20.- Cuphead

21.- Street Fighter

22.- Mass Effect

Tener este tipo de listas no es nada del otro mundo en estos tiempos, pues el contenido not safe for work se hace en cuanto a algún diseñador le parece interesante algún personaje. Eso pasó cuando Bowsette se volvió una tendencia en las redes sociales, lo más curioso, es que las compañías dueñas de los personajes no utilizan demandas, tal vez son más usuarios de lo que se piensa.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Es sorprendente la cantidad de contenido relacionado entre estas dos industrias, pero si ya hay hasta de My Little Pony, la verdad creo que la gente ya debe estar acostumbrada.