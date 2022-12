Usuarios de Nintendo Switch ya pueden consultar su resumen del 2022

El año se está terminando y eso significa que las empresas de videojuegos han empezado a liberar los resúmenes de cada usuario, mismos en los que se pueden ver los juegos destacados así como las aplicaciones. Sony fue uno de los primeros en mencionar que ya se puede hacer la consulta y claro que Nintendo no quería quedarse fuera de la fiesta.

Los usuarios pueden visitar la aplicación oficial que les revelará cuántos videojuegos probaron a lo largo de 2022, a eso se suman los títulos a los que el jugador regresó para seguir pasando la gran cantidad de horas. Pero eso no es todo, también se incluyen los géneros más jugados por el usuario, así como los títulos más jugados por mes.

Si quieres consultar la información en tu cuenta, te invitamos a seguir el siguiente enlace.

Vía: Nintendo

Nota del editor: En mi caso me sorprende bastante que haya pasado más de 50 horas en Pokémon Legends: Arceus, con todo y que no me pareció un juego excesivamente bueno. Eso sí, me agrada que Kirby and The Forgotten Land salga en mis estadísticas.