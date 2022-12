Dead Space Remake alcanza importante etapa de desarrollo

Este año se dio un anuncio bastante importante por parte de Electronic Arts, y eso fue la confirmación de que se estaba haciendo un remake del primer Dead Space, mismo que iría mucho más allá de gráficas nuevas. Así hemos visto recientemente algunos avances de cara a su salida, y ahora, sus creadores han dado un mensaje bastante importante en las redes.

Mediante la cuenta oficial de EA Motive en Twitter, se confirma que el videojuego ha llegado oficialmente a la etapa Gold, eso significa que ya se cuenta con una copia totalmente terminada del juego. Misma que se enviará a la parte de maquila para empezar a copiarse, y respectivamente a distribuirse para poder venderse en todas las tiendas del mundo.

WE ARE WHOLE AGAIN. The entire Motive team is excited to announce that Dead Space has gone gold! Thanks to all the fans who supported us this far. See you all on January 27th! pic.twitter.com/ifwcgs4Ofe

— Motive (@MotiveStudio) December 15, 2022