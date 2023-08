Los planetas de Starfield tendrían límites

Faltan un par de días más para que llegue uno de los juegos más esperados del año, Starfield, mismo que va generando expectativas entre los fanáticos, dado que prometió ser la experiencia espacial definitiva en cuanto a extensión de los planetas. Y si bien se prometió que los planetas serían enormes, una filtración indica que toda el área no se carga y eso podría ser el motivo de algunas críticas.

Por lo que han reportado en sitios como Kotaku, apareció un mensaje de “límite alcanzado” en videos de filtrados tanto de YouTube como de una publicación en un foro chino que surgió durante el fin de semana. Por su parte, en un vídeo time-lapse, el jugador corre en una sola dirección en un planeta durante 10 minutos antes de alcanzar un límite invisible.

Haters of #Starfield are coming out in groves. Getting the game before fans just to hate lol.

“Boundary Reached” drama

My question is…who is Tom?? pic.twitter.com/zpOjX43ibi

— Karim Jovian (@KJovian) August 26, 2023