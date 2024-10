Los mejores estrenos de anime que llegan en el 2024

Estamos ya casi terminando el año, pero a pesar de todo todavía habrá estrenos si hablamos de los videojuegos, cine y la televisión, obviamente los anime son un caso a parte, y dentro de poco tiempo habrá nuevas producciones que los fanáticos están esperando con gran pasión. Desde algunos imprescindibles como Dragon Ball Daima hasta regresos que no se veían venir, destacando el reboot de Ranma 1/2.

Aquí la lista con los más relevantes, incluyendo la fecha de estreno:

1. Dandadan

– Plataforma: Netflix, Crunchyroll

– Estreno: 4 de octubre

Uno de los títulos más esperados del año. Los protagonistas se embarcan en una serie de investigaciones paranormales, enfrentando criaturas sobrenaturales en una mezcla de ciencia ficción y terror.

2. Trillion Game

– Plataforma: Crunchyroll

– Estreno: 4 de octubre

Haru y Gaku, con personalidades completamente opuestas, unen sus fuerzas con el objetivo de ganar mil millones de dólares, utilizando su ingenio y habilidades de programación.

3. Ranma 1/2 (Remake)

– Plataforma: Netflix

– Estreno: 6 de octubre

El remake del clásico de los 90 regresa con las aventuras de Ranma, que deberá lidiar con las consecuencias de un accidente que le hace cambiar de género cada vez que toca el agua fría.

4. I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History

– Plataforma: Crunchyroll

– Estreno: 1 de octubre

Alicia se reencarna en el mundo de sus videojuegos favoritos, pero esta vez como la villana. A medida que se vuelve más malvada, termina ganándose la admiración de todos, incluido el príncipe.

5. Dragon Ball Daima

– Plataformas: Crunchyroll (Latinoamérica), Max (9 de octubre)

– Estreno: 11 de octubre

Un nuevo proyecto de Akira Toriyama donde los personajes de Dragon Ball se transforman en versiones infantiles, listos para enfrentarse a nuevas y emocionantes aventuras.

6. Blue Lock – Temporada 2

– Plataforma: Crunchyroll

– Estreno: 5 de octubre

La popular serie de fútbol regresa con un nuevo arco, donde los jugadores se enfrentan a la selección japonesa en una batalla por demostrar quién es el mejor delantero del país.

7. Blue Box

– Plataforma: Netflix

– Estreno: 3 de octubre

Este anime combina deportes y romance, y sigue la relación entre Taiki, un jugador de bádminton, y Chinatsu, del equipo de baloncesto, quienes se ven envueltos en un triángulo amoroso en su instituto.

8. Uzumaki

– Plataforma: Max

– Estreno: 29 de septiembre

La esperada adaptación del aterrador manga de Junji Ito finalmente llega. Dos estudiantes luchan por sobrevivir en un pueblo afectado por misteriosas espirales en esta historia de horror psicológico.

9. Beastars – Temporada 3

– Plataforma: Netflix

– Estreno: Diciembre de 2024

La temporada final de esta historia que explora las complejas relaciones entre carnívoros y herbívoros, dividida en dos partes, promete dar cierre a una de las historias más intrigantes del anime reciente.

