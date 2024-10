¿La versión gratis de Horizon Zero Dawn se podrá actualizar al Remastered?

Para quien no lo recuerde, durante la época de la pandemia PlayStation lanzó una iniciativa llamada Play at Home, la cual tuvo como objetivo que los usuarios se quedasen en casa probando grandes juegos, y eso llevó a la empresa a obsequiar algunos como Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Con esta información en mente volvemos a la versión remastered anunciada hace una semana, ya que los usuarios se preguntan si este regalo también podrá actualizarse al hacer el pago de $10 USD.

Sony reveló en su blog que todas las versiones serán compatibles para pagar dicho monto, lo cual deja intuir que el mensaje va también para quienes obtuvieron el juego gratuitamente durante la campaña de la pandemia. Por su parte, aún no se ha confirmado si este precio también aplicará a la versión base que no incluye el DLC The Frozen Wilds.

La remasterización incluirá mejoras visuales significativas y optimizaciones de rendimiento en PlayStation 5, buscando aprovechar al máximo el hardware de la consola. Además de las actualizaciones en consolas, los usuarios de PC que adquirieron Horizon Zero Dawn en plataformas como Steam o Epic Games Store también podrán acceder a esta versión mejorada por los mismos 10 dólares. Con esta jugada, Sony busca ofrecer una experiencia actualizada para los nuevos y viejos fanáticos del juego, sin tener que pagar el precio completo de un título nuevo.

Esta movida sigue una tendencia clara de la empresa, que en los últimos años ha apostado por remasterizar varios de sus títulos más exitosos. Ejemplos recientes incluyen The Last of Us Part I y la duología de Uncharted, los cuales recibieron versiones mejoradas para PS5 y PC. La estrategia de la compañía parece enfocarse en prolongar la vida útil de sus franquicias más reconocidas, a la vez que presenta estas sagas a nuevas audiencias con una calidad visual renovada.

A pesar de la emoción que genera esta remasterización entre los jugadores, algunos críticos han señalado que Sony podría estar sobreexplotando la tendencia de remasterizar juegos relativamente recientes, en lugar de centrarse en el desarrollo de nuevas IPs. Sin embargo, con la promesa de ofrecer una actualización a bajo costo, es probable que Horizon Zero Dawn Remastered logre captar tanto a los jugadores veteranos como a quienes no tuvieron la oportunidad de disfrutarlo en su lanzamiento original.

Vía: PS Blog