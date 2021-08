Los juegos han llegado a Netflix en Polonia

Hace tiempo se dio a conocer que Netflix está interesado en ofrecer un catálogo de juegos por medio de streaming en su mismo servicio de suscripción. Aunque aún hay un par de dudas al respecto, el día de hoy, inesperadamente, se reveló que esta opción adicional ya está disponible en dispositivos Android, pero solo en Polonia.

A partir de hoy, todos los usuarios de Netflix en Polonia, pueden ingresar a la plataforma para Android de este servicio, y jugar sin costo adicional Stranger Things: The Game y Stranger Things 3: The Game, esto directamente desde la aplicación para dispositivos móviles. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021