Los fans están molestos con Snake en Fortnite

Solid Snake por fin forma parte de Fornite. Después de años de rumores, el icónico personaje de Konami ya está disponible como una skin para todos usuarios de este battle royale. Sin embargo, no todos están contentos con esta aparición, ya que hay un elemento sumamente importante del personaje que ha sido omitido, y nos referimos a su trasero.

Por medio de redes sociales, los fans han expresado su decepción al darse cuenta de que la retaguardia de Snake no es la se esperaban. En lugar de encontrar algo redondo y suave, se han topado con… nada. Al igual que otras skins de este tipo, Epic Games ha optado por entregarle al público algo uniforme y que no ocasione algún tipo de emoción encontrada, especialmente considerando que la parte trasera del personaje es algo que vemos en todo momento.

screaming and yelling and throwing up because they gave fortnite solid snake a flat ass which is deeply antithetical to everything hideo kojima stands for. disgusting. pic.twitter.com/pyUyDR3sM4

this is awful where is his ass? solid snake does not breathe thru his nose actually his lungs are located in his ass and if he has a small butt it means his lungs are being crushed and he is being asphyxiated and slowly dying. this is snake abuse pic.twitter.com/tnNWTMOA4Q

— otacon (@otasuneku) December 3, 2023