Los fans de Hollow Knight: Silksong están decepcionados por el nuevo Indie World

Desde hace un par de años cuando se anuncia un Indie World por parte de Nintendo surge la misma problemática, pues muchos fanáticos están esperando una actualización del desarrollo de Hollow Knight: Silksong. Esta es una secuela del primer lanzamiento de Team Cherry en 2017, la cual ha sido un poco desafortunada en lanzar información al público.

El día de hoy el hiatus del videojuego no ha cambiado, ya que en la última transmisión de juegos independientes no se dio ni siquiera un indicio de que el proyecto va progresando. Sin embargo, no todo está perdido, ya que unos minutos antes el equipo de desarrolladores mencionó que todo va muy bien en su creación, descartando así cualquier tipo de cancelación.

A pesar de ese mensaje, los fans expresaron su descontento al no tener ni un nuevo tráiler en la emisión de Nintendo, dejando todo tipo de mensajes en la red social, incluso algunos memes que tienen el único objeto de divertir. La mayoría se tomó la “decepción” con su propio humor.

Silksong es el mejor especulador después de Half-Life 3.

Silksong is the biggest copium producer followed by Half Life 3

Vi el Indie World con la esperanza de tener más noticias de Silksong y no hubo nada.

— catty, lover of shrimp (@shrimplovercat) May 11, 2022

watched the indie world in hopes of any silksong news and there was nothing lol pic.twitter.com/zwttGwDvf9

Siempre he odiado la discusión de los directos Indie que conducen a ¡No hubo Silksong!

¡Hay otros juegos!

Always hate the discussion around Indie Directs being "What a waste of time, no Silksong!"

There are other games!!

— Mike LeMieux (@Than_Kyou) May 11, 2022