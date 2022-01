Los eSports siguen consolidándose en Latinoamérica

Los deportes electrónicos o eSports se han ido consolidando en los últimos años en nuestro continente latinoamericano, tomando ligas como la LLA o Counter Strike como precedente de las mismas, trayendo grandes gaming house a México con organizaciones de equipos con representantes mundiales de distintos países. Los últimos años gracias a los acontecimientos del confinamiento mundial, las cifras de la industria gamer se ha disparado y busca mantenerse como un estilo de vida.

Hoy en día no hace falta explicar cómo son los eSports o que son, hablar de ellos es muy común como si habláramos de cualquier otro deporte, nombres como Ibai, Auronplay, Ayden entre otros, han sido referencia al mundo de los eSports aunque no son latinos han cogido mucha fuerza con audiencias de nuestros mercados.

Las competencias mundiales dominan los canales de stream con millones de views por cada evento que se realiza y es que al ser un tema relacionado a los videojuegos muchos piensan que solo se trata de una transmisión o ver gente jugar desde sus casas, pero es todo lo contrario, la infraestructura que un evento de eSports conlleva puede ser igual o mayor que a la de cualquier evento deportivo.

Desde hace tiempo en Asia, Europa y Norteamérica, diferentes organizaciones y desarrolladores de videojuegos han creado de manera exitosa, los mayores eventos deportivos como la Call of Duty World Series, el ya famoso League of Legends World Championship, este último evento ha superado en alcance y en impactos por mucho a las transmisiones del Super Bowl así como la asistencia durante los eventos presenciales.

Si bien los eSports se han venido consolidando en LATAM de forma exitosa, aún se espera con grandes ansias un referente que cubra las necesidades y las expectativas que los gamers de todos los sectores y segmentos esperan, y por referente no nos referimos no sólo a una empresa que organice torneos, si no a todo lo que la palabra abarca, una marca con la cual los gamers puedan identificarse dentro y fuera de los mundos virtuales. OMEN By HP busca esto, una serie de eventos y copas organizadas para el mundo profesional de los videojuegos pero que a su vez integren a la comunidad y que vivan experiencias únicas.

El 2022 es el año de los eSports, Omen busca empezar el año estableciéndose y demostrando como se hace uno de los torneo más grandes del año, como se debieron hacer las cosas desde un principio, si algo caracteriza a los productos de la marca es la calidad y el estilo que impregnan en sus productos, esta Copa no será la excepción.

La Copa Omen México, busca premiar al mejor en Warzone en este momento, no sólo contará con los mejores participantes de LATAM si no también entregará un Prize Pool de 50 mil pesos mexicanos al primer lugar, uno de los más relevantes de la historia en el continente, es la primera vez que un torneo autorizado por el desarrollador entrega un prizepool de esa magnitud en LATAM.

Esta copa ha traído el interés de equipos profesional de LATAM, como ALL Knigths, team Smog, Estral y Clan Zigma además de contar con la participación especial de una de las top streamers Marigon como colaboradora especial y como participantes del torneo a referentes mexicanos como MireyTV, Panda TV, etc…

El torneo se llevará acabo oficialmente en los canales de la copa y hará stream un participante de cada equipo, el torneo se llevará a cabo del 9 al 31 de enero, se estarán publicando las fechas de juego y streaming en la liga copaomen.com, además de nuestras redes sociales.