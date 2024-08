La realidad es que hablar sobre este tema es algo bastante delicado y que puede herir susceptibilidades. El mundo de los videojuegos es enorme y han existido títulos que han marcado generaciones enteras y se han convertido en juegos de culto.

Por esta razón, intentar armar un top o escoger y organizar 10 videojuegos que puedan ser catalogados como clásicos de la industria es, al día de hoy, una tarea por lo menos difícil, ya que siempre habrá usuarios que estén en desacuerdo y quieran incluir algún que otro título de su preferencia.

Aun así, este pequeño artículo intentará apegarse lo más que se pueda a la objetividad y buscará establecer una lista, sin un orden en particular, de aquellos juegos que hicieron época y que en la actualidad siguen siendo joyas para la mayoría de la población gamer. ¡Empezamos!

Los videojuegos van más allá de las PC o de las consolas

Antes de iniciar con la lista, es necesario aclarar que en el mundo de los videojuegos existen múltiples plataformas en donde se pueden disfrutar. Las más importantes son obviamente las consolas especializadas y las computadoras.

Aunque en los últimos tiempos los smartphones han pisado fuerte el mercado gamer, esta lista solo tomará en cuenta títulos que hayan salido para una consola determinada o para la PC. Al final, el artículo trata sobre clásicos y los teléfonos inteligentes tienen relativamente pocos años en la industria de los videojuegos de calidad.

En este sentido, un gamer sabe apreciar un buen videojuego independientemente de la plataforma en la cual haya sido lanzado. La lista que se encuentra a continuación tiene títulos que han sido éxitos totales independientemente de la plataforma que los acogió.

Los 10 clásicos más aclamados de todos los tiempos

Entendido lo anterior, es hora de ver cuáles son esos clásicos que han traspasado el tiempo y dejado tras de sí, un legado que se extiende hasta nuestros días.

Solitario de Windows (1990)

Los juegos de solitario online gratis que se pueden encontrar hoy en la red, tienen su origen en el pequeño solitario que salió para el sistema operativo Windows 3.0 en el año 1990.

Esta joya, que puede ser considerada un minijuego de paciencia, en el cual hay que apilar cartas en varias columnas, se expandió como la pólvora por todos los ordenadores de oficina y hogareños en la década de los 90.

Al ser un juego preinstalado de Windows, muchas personas tuvieron acceso a él rápidamente, y por su sencillez y practicidad, fue el título predilecto para acabar con el aburrimiento de esos años.

Super Mario Bros. (1985)

El primer título del fontanero de Nintendo se convirtió sin dudas en un clásico de todos los tiempos. Y aunque al día de hoy el mercado está completamente inundado de juegos de plataforma con Mario y Luigi como protagonistas principales, la versión del año 1985 del Nintendo Entertainment System (NES) es adrenalina pura.

Doom (1993)

El género de los shooters nunca hubiese alcanzado la fama que tiene en la actualidad, si esta joya no hubiese visto la luz del día.

Para 1993, el estudio id Software se encargaba de lanzar al mercado un shooter en primera persona para PC, donde la ciencia ficción y altos grados de violencia explícita estaban a la orden del día.

Un éxito absoluto que vendió millones de copias y que aun al día de hoy tiene una comunidad bastante activa dedicada a realizar mods y speedrunnings.

Final Fantasy VII (1997)

Para nadie es un secreto que la séptima edición de la saga Final Fantasy que salió para la consola PlayStation de Sony marcó un antes y un después en el género RPG.

Primero, por ser el primer juego de la saga en presentar gráficos tridimensionales. Y segundo, por regalarle al mundo gamer una de las mejores historias jamás imaginadas para un videojuego. Tal fue su éxito y la fama que alcanzó, que la empresa Square Enix (antes Square) remasterizó el juego para PlayStation 4 y 5, así como también para Windows.

Half-Life (1998)

Un shooter de culto para muchos. Half-Life fue un juego desarrollado por Valve Corporation que contó con una de las mejores narrativas del mundo gamer. El legado de esta joya se puede evidenciar en la gran cantidad de mods, secuelas y todo tipo de material relacionado con el juego que hay a través de la red.

World of Warcraft (2004)

El padre de los MMORPG. World of Warcraft (el mítico WoW) fue un parte aguas para el género. Su mundo tan amplio y gran cantidad de actualizaciones, le ha permitido mantener a una base activa de jugadores que siguen recorriendo este entorno virtual tan emblemático, completando de esta manera múltiples quests y subiendo de nivel a sus personajes.

Tetris (1984)

Tal cual como el solitario de Windows, Tetris ha sido un minijuego de paciencia y estrategia que se ha robado la atención de millones de usuarios en el mundo. Actualmente, se puede encontrar una versión de Tetris en básicamente cualquier dispositivo electrónico.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

Otro clásico imperdible de Nintendo. Ocarina of Time fue una edición tridimensional de The Legend of Zelda que vio la luz en la famosa Nintendo 64.

Su jugabilidad revolucionó el mundo gamer del momento y su narrativa tan cautivadora llevó a millones de jugadores a buscar con desesperación una copia de este título. Es más, muchos se atreverían a afirmar que de los títulos de Nintendo, Ocarina of Time está sin lugar a dudas en el primer lugar o al menos en el podio.

Su remake para el Nintendo 3DS (2011) también fue todo un éxito.

Counter-Strike (1999)

Counter-Strike fue y seguirá siendo el juego shooter cooperativo por excelencia. Desde su salida, este título inundó los cibercafés de muchos países, con millones de jóvenes disfrutando de largas partidas en equipos.

Un clásico que traspasó las computadoras y ahora se puede encontrar incluso en smartphones.

Minecraft (2011)

A pesar de que es un juego un poco más reciente, Minecraft se masificó de tal manera en el mundo gamer, que es difícil al día de hoy que alguien no haya escuchado de este título de construcción y supervivencia.

El poder crear mundos completamente nuevos, dotando a sus usuarios de una creatividad básicamente infinita y darles la capacidad de exploración, ha hecho que este título multiplataforma (PC y consolas de videojuegos por igual) haya creado una base de usuarios de todas las edades. Se puede afirmar que es un clásico moderno dentro del mundillo gamer.

