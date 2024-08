The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es uno de los juegos más importantes de Nintendo para la segunda mitad de este año. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que la compañía japonesa le recuerde constantemente al público que nos aproximamos al lanzamiento de este título. Es así que recientemente se compartió un nuevo vistazo a esta entrega.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo ha compartido un nuevo vistazo a Echoes of Wisdom. Para ser específicos, este pequeño adelanto nos muestra el Pantano de Farone, una de las locaciones que podremos visitar a lo largo de nuestra aventura en esta versión de Hyrule.

Los deku viven en el laberíntico y exuberante pantano de Farone, ¡aunque Zelda se cruzará con muchos otros seres por esos lares!#Zelda#EchoesOfWisdom pic.twitter.com/VN3M8ix3mF — Nintendo España (@NintendoES) August 23, 2024

Al igual que A Link to the Past y A Link Between Worlds, el pantano es una parte de Hyrule que ya hemos visitado, pero esta versión tendrá una serie de diferencias y, gracias a las mecánicas únicas del juego, podremos recorrer esta sección de una forma completamente única. Algo que seguramente será del agrado de todos los fans.

Te recordamos que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llegará al Nintendo Switch el próximo 26 de septiembre de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, ¿será posible jugar como Link en este título?

Nota del Autor:

Será muy interesante revisitar esta versión de Hyrule por tercera ocasión. Con una serie de cambios, las sorpresas seguramente serán una constante, algo que todos los fans esperan.

Vía: Nintendo