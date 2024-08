El pasado 20 de agosto, por fin llegó Black Myth: Wukong a PlayStation 5 y PC, e inmediatamente se convirtió en uno de los más grandes éxitos del año. En Steam, el título logró juntar a más de dos millones de usuarios en cuestión de horas. Ahora, se ha revelado que las ventas generales del juego superan las 10 millones de unidades.

De acuerdo con la cuenta oficial del juego en Twitter, a tres días de su lanzamiento oficial, Black Myth: Wukong ha superado los 10 millones de unidades vendidas a lo largo de todo el mundo entre solo dos plataformas. Junto a esto, se ha revelado que el pico de usuarios concurrentes llegó a las 3 millones de personas entre el PS5 y PC.

Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.

(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024)

Thanks to all players worldwide for your support and love.

Have a great gaming weekend!#BlackMythWukong pic.twitter.com/mp3mk9JxrX

