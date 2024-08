Black Myth: Wukong tiene una dificultad secreta

A lo largo de los años, la dificultad y el contenido que se esconde detrás de este muro ha sido un tema de conversación bastante controversial. Tan solo este año hemos visto cómo es que Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring, ha revivido este tema. Ahora, Black Myth: Wukong ha decidido unirse de una forma única, puesto que algunos jefes esconden una segunda y más complicada fase, la cual parece que es solo accesible para los jugadores más hábiles.

Aunque por el momento los detalles no son del todo claros, algunos jugadores han descubierto que un par de jefes en Black Myth: Wukong cuentan con una segunda fase, a la cual solo es accesible si eres lo suficientemente bueno. En Twitter, usuarios han revelado que Whiteclad Noble tiene una transformación especial, la cual abandona su aspecto de serpiente, y lo convierte en un reptil bípedo, en donde se nos presenta un reto mucho más elevado al que seguramente muchos han encontrado.

Certain bosses in Black Myth: Wukong will only enter the second phase if you manage to defeat them within a certain time frame. #PS5 pic.twitter.com/IoMFACL2b9

