Llega el tráiler de la esperada In The Lost Lands

Este año el mundo del cine promete bastante, puesto que se van a estrenar muchas películas que causarán sensación como Capitán América: Nuevo Mundo, Paddington: Aventura en la Selva, Blanca Nieves, Minecraft, Lilo & Stitch, Avatar: Fire and Ash, entre otras que serán éxitos de taquilla. Por otra parte, también llegará In The Lost Lands, la cual si bien no ha sonado tanto como las demás, parece que tendrán mucha calidad debido a los actores que participan en ella.

Mediante un tráiler nos han dejado ver de qué trata, y sobre todo hemos visto a actores importantes como Dave Bautista y Milla Jovovich salir a cámara.

Aquí lo puedes ver:

Aquí la sinopsis de la cinta:

Una reina, desesperada por cumplir su amor, da un paso audaz: envía a la poderosa y temida bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las “Tierras Perdidas” para darle el regalo mágico de convertirse en un hombre lobo para transformarse. Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y oponentes despiadados, Gray Alys deambula por un mundo aterrador y peligroso. Y sólo ella sabe que cada deseo que cumple tiene consecuencias inesperadas… Dirigida y escrita por Paul WS Anderson (MONSTER HUNTER), la ícono de RESIDENT EVIL Milla Jovovich y Dave Bautista (DUNE 2, BLADE RUNNER 2049) forman una peligrosa alianza. Glen MacPherson (MONSTER HUNTER, RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER) también está protagonizado por Arly Jover (AXOLOTL OVERKILL, VERBLUNG), Amara Okereke (“Red Rose”) y Fraser James (TERMINATOR: DARK FATE, RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER). . La película está basada en el cuento del mismo nombre del autor George RR Martin (ciclo de novelas de “Juego de Tronos”, “Canción de hielo y fuego”).

In The Lost Lands llegará a los cines el 6 de marzo.

Vía: YT