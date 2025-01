Cinemex lanza promoción de boletos de cine muy baratos

Este año ha arrancado muy fuerte si hablamos de estrenos en el mundo del cine, dado que en las dos primeras dos semanas del 2025 ya han proyecto muchas obras que valen la pena ver, y que no está de más decir, no es lo último que veremos a lo largo de los siguientes días. Por ende, los fanáticos del séptimo arte querrán ver toda la cartelera, pero para eso no estaría de más contar con algún descuento y así llegar con gusto a las sucursales.

La cadena Cinemex ha iniciado el año con una promoción especial que permitirá disfrutar de los estrenos de la temporada por precios accesibles. Desde el 16 de enero hasta el 12 de febrero de 2025, las entradas para funciones en todas las salas del país estarán disponibles por 29 y 69 pesos Mexicanos, dependiendo del formato y tipo de sala.