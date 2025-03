Cuatro clásicos de Super Nintendo llegarán a Switch Online

Estamos oficialmente a dos semanas de la presentación de Switch 2 a todo detalle, consola que por mucho es el dispositivo electrónico más esperado este año por gran parte del mundo, y que por esa razón, los fanáticos ya están impacientes por presenciar dicho directo. Sin embargo, Nintendo no quiere que los seguidores coman ansias, por lo que ya tienen un plan para mantenerlos entretenidos mediante su servicio online de pago.

Mediante un video parecido a tráiler, se ha confirmado que cuatro clásicos del SNES se estarán sumando al catálogo de la aplicación en cuestión, estos son: NOBUNAGA’S AMBITION, NOBUNAGA’S AMBITION: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire, y Uncharted Water: New Horizons. Los cuales son propiedad de Koei Tecmo y se orillan hacia el género de RPG con estrategia.

Aquí el video presentación:

Aquí una descripción breve de cada juego:

– NOBUNAGA’S AMBITION (1983): Un juego de estrategia histórica desarrollado por Koei en el que los jugadores asumen el papel de Oda Nobunaga o de otro señor feudal del Japón del siglo XVI. El objetivo es unificar el país mediante la gestión de recursos, la diplomacia y las batallas tácticas.

– NOBUNAGA’S AMBITION: Lord of Darkness (1990): Segunda entrega de la saga con mejoras en la jugabilidad y mayor profundidad estratégica. Introduce más clanes jugables, nuevas opciones de diplomacia y combates más detallados, manteniendo el enfoque en la unificación de Japón durante el período Sengoku.

– Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire (1994): Parte de la clásica serie de estrategia basada en la novela china Romance de los Tres Reinos. Los jugadores lideran uno de los numerosos ejércitos en la lucha por el control de China, empleando tácticas militares, diplomacia y gestión de recursos para expandir su territorio y unificar el país.

– Uncharted Waters: New Horizons (1994): Un RPG de simulación naval en el que los jugadores exploran el mundo durante la Era de los Descubrimientos. Pueden elegir entre varios personajes con historias únicas y dedicarse al comercio, la piratería o la exploración en busca de fama y fortuna en los mares del siglo XVI.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, la aplicación de SNES de Switch Online se podrá actualizar el 28 de marzo para poder jugarlos al instante.

Vía: Nintendo