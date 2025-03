Cargar los controles se ha convertido en todo un tema. Para los usuarios de PlayStation, la tecnología de este accesorio causa que la batería dure menos que un Pro Controller del Switch. Afortunadamente, Sony está al tanto de esto, por lo que ya están trabajando en una solución, aunque probablemente no la veamos implementada.

Recientemente, se descubrió que Sony Interactive Entertainment registró a principios de este mes una patente para una nueva tecnología de carga para el control del PlayStation 5. El documento hace mención de mandos de energía solar que incorporarían elementos fotovoltaicos, eliminando la necesidad de una fuente de carga externa. Esto es lo que se menciona:

“Los controles de juego que usan baterías requieren que se reemplacen o se carguen cuando se agotan. Por lo tanto, si no hay una batería reemplazable, ni un cargador ni una fuente de alimentación externa para cargar la batería, no se puede asegurar la alimentación del mando y no se puede utilizar”.