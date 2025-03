Una de las mayores sorpresas del pasado Nintendo Direct fueron los cartuchos digitales. A partir del próximo mes de abril, el software que adquieras en la eShop será tratado de una forma similar a tus juegos físicos, en el sentido de que podrás moverlos entre tus consolas de manera fácil, e incluso podrás prestarlos. Ahora, el sitio oficial de la Gran N apunta a que si utilizas tus cartuchos digitales en el Switch 2, podrás acceder a versiones mejoradas de estos títulos.

Desde hace tiempo ya sabíamos que el Switch 2 será retrocompatible con el Switch, aunque se desconocía si títulos como Tears of the Kingdom recibirían alguna mejora de rendimiento en el nuevo hardware. Ahora, en el sitio oficial de los cartuchos digitales, la Gran N ha señalado que la nueva consola no solo tendrá juegos exclusivos, sino que también tendrá títulos conocidos como “Switch 2 Edition”. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Las consolas compatibles deben estar vinculadas a una cuenta Nintendo para usar tarjetas de juego virtuales. Los juegos exclusivos de Nintendo Switch 2 y los juegos de Nintendo Switch 2 Edition solo se pueden cargar en una consola Nintendo Switch 2”.

Ahora, no se ha especificado qué es exactamente un juego de “Switch 2 Edition”. Sin embargo, es muy probable que se trate de una versión mejorada de los títulos que están disponibles en estos momentos. Esto quiere decir que simplemente usamos un cartucho del Switch, ya sea físico o digital, en la nueva consola, y tendremos acceso a un mejor rendimiento, el cual serán exclusivo del Switch 2.

Por el momento no hay más información oficial al respecto, pero considerando que la próxima semana se llevará a cabo otro Nintendo Direct, uno enfocado por completo en el Switch 2, parece que solo es cuestión de tiempo antes de que todas nuestras dudas tengan una respuesta. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los cartuchos digitales aquí. De igual forma, ya hay fecha de estreno para la película live action de The Legend of Zelda.

Nota del Autor:

El hecho de que se llamen “Switch 2 Edition” también me da la impresión de que podríamos ver algo similar a lo que está haciendo PlayStation con sus remasterizaciones, y ofrecer ciertas mejoras por $10 dólares más. Claro, esto no suena como algo que haría Nintendo, pero es una práctica con la que la compañía podría experimentar.

Vía: Nintendo