Surge polémica con función de ChatGPT para crear ilustraciones de Studio Ghibli

Las redes sociales han sido inundadas recientemente con estas imágenes generadas por inteligencia artificial. A través del nuevo generador de imágenes de GPT-4o, usuarios han transformado desde retratos de celebridades hasta escenas humorísticas con la estética de películas icónicas. Esta tendencia ha sido recibida con entusiasmo por muchos, pero también ha despertado críticas dentro del mundo artístico.

Uno de los mayores opositores a esto es el propio Hayao Miyazaki, cofundador y alma creativa de Ghibli, quien ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo hacia la inteligencia artificial en el arte. En un documental de NHK, el director expresó que las animaciones generadas por IA le parecen vacías, carentes de empatía y desconectadas del sufrimiento humano. Sus palabras cobran aún más fuerza ahora que su estilo está siendo replicado sin su consentimiento, en lo que algunos ven como una apropiación superficial de su legado.

in the coming days, people are going to anime every iconic photo in history pic.twitter.com/01SjUoqBvb

— keysmashbandit (@keysmashbandit) March 26, 2025