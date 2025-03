El universo de DC no es extraño a las crossovers. A lo largo de los años, Batman y el resto de la Liga de la Justicia también ha tenido colaboraciones con algunas propiedades de los videojuegos, como fue el caso de Mortal Kombat vs. DC. Ahora, se ha confirmado una rápida unión, puesto que Sonic the Hedgehog tendrá una colaboración con el universo de DC.

El día de hoy, DC y SEGA of America revelaron el primer vistazo oficial a una nueva colaboración que logrará reunir a los miembros de la Liga de la Justicia con el universo de Sonic the Hedgehog. Esta colaboración viene de la mano del escritor Ian Flynn y el artista Adam Bryce Thomas, y el evento tendrá una duración de cinco números.

La nueva serie presenta un evento crossover sin precedentes, donde la Liga de la Justicia y el Equipo Sonic deberán unirse para salvar sus mundos de la amenaza que representa Darksider, quien busca el poder de las Chaos Emeralds, y el primer número estará disponible a partir del próximo 19 de marzo de 2025. Junto a esto, veremos más colaboraciones entre DC y SEGA a lo largo de este año, el 2026 y un futuro.

Recuerda, el primer número de esta nueva colaboración entre SEGA y DC estará a la venta a partir del 19 de marzo del 2025. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará Sonic the Hedgehog 3 a streaming. De igual forma, retrasa el lanzamiento de Sonic Rumble.

