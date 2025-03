Filtran la fecha de lanzamiento del Switch 2

Aunque es muy probable que durante el próximo Nintendo Direct se dé a conocer la fecha de lanzamiento del Switch 2, parece un juego ha arruinado la sorpresa. Pese a que no hay información oficial por parte de la Gran N, Ruffy and the Riverside llegaría al mercado el mismo día que la nueva consola de la compañía japonesa.

Hace un par de meses, Zockrates Laboratories, desarrolladores de Ruffy and the Riverside, y Phiphen Games, el equipo a cargo de la publicación de este título, señalaron que su próximo proyecto llegaría al Switch 2, siendo uno de los primeros juegos confirmados para la consola de Nintendo. Ahora, por medio de un comunicado, han confirmado que Ruffy and the Riverside estará disponible de manera simultánea para todas las plataformas el 26 de junio de 2025. Esto fue lo que comentaron:

“¡El juego de plataformas 3D dibujado a mano llegará a Nintendo Switch(es) el 26 de junio de 2025! Originalmente programado para el primer trimestre, gracias al SWAP mágico de Ruffy, la fecha de lanzamiento se cambió al 26 de junio de 2025 para garantizar un lanzamiento simultáneo en todas las plataformas y convertirlo en el mejor juego posible”.

Si bien Nintendo aún mantiene en secreto la fecha de lanzamiento del Switch 2, el hecho de que Ruffy and the Riverside vaya a estar disponible en esta consola día uno, como lo señala su comunicado oficial, indicaría que la siguiente consola de la Gran N estaría disponible el 26 de junio de 2025, o incluso antes.

Considerando que el 2 de abril se llevará a cabo el Nintendo Direct enfocado en el Switch 2, solo es cuestión de tiempo para que esta y más dudas tengan una respuesta oficial. En temas relacionados, esta sería la interfaz de la consola. De igual forma, filtración revela cómo se vería el Joy-Con grip del Switch 2.

Nota del Autor:

Esta parece ser una fecha muy probable para el Switch 2. Considerando que sabremos más de la consola hasta el 2 de abril, día en que seguramente comenzarán las pre-órdenes, una espera de tres meses suena como algo muy posible, y le daría al público el tiempo suficiente para ahorrar y comprar la nueva consola día uno.

Vía: Go Nintendo