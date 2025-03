Tencent adquiere parcialmente propiedades de Ubisoft

Desde hace meses se menciona que Ubisoft está interesada en ser adquirida, esto tras muchos fracasos si hablamos de manera monetaria, dado que sus juegos recientes no han logrado las ventas que desean, desde Avatar: Frontiers of Pandora y culminando en Prince of Persia: The Lost Crown. De hecho, una de las empresas interesadas en hacerse con la marca francesa ha sido Tencent, y en las nuevas noticias parece que el camino hacia dicha adquisición ya empezó.

La empresa ha anunciado la creación de una nueva filial dedicada a la gestión de sus tres franquicias más importantes: Assassin’s Creed, Far Cry y Tom Clancy’s Rainbow Six. Aunque en los últimos meses se había rumoreado sobre una posible compra, la compañía francesa ha aclarado que el gigante chino solo tendrá una participación parcial en esta división, con el objetivo de impulsar su inversión y expandir sus capacidades creativas.

Según el comunicado, esta alianza incluirá a los equipos de desarrollo en ciudades como Montreal, Quebec, Barcelona y Sofía, asegurando que su misión será mejorar la calidad de las experiencias narrativas, reforzar el contenido multijugador y expandir las franquicias con nuevos modelos de juego, incluyendo títulos gratuitos y más funciones sociales. Se enfatizó su interés en construir ecosistemas de juegos que perduren y en aprovechar tecnologías emergentes para crear nuevas propiedades intelectuales.

La decisión llega en un momento complicado, que, pese al éxito inicial de Assassin’s Creed Shadows, sigue enfrentando presión por parte de sus inversores. Algunos de ellos han amenazado con emprender acciones legales, argumentando que la empresa está buscando vender sus franquicias para maximizar el valor de sus activos. Aunque Ubisoft no ha confirmado ni desmentido esta posibilidad, el anuncio de la nueva filial podría ser una estrategia para ganar estabilidad en el mercado.

Cabe destacar que no es la primera vez que se habla de un posible acuerdo entre Tencent y Ubisoft, ya que la compañía china ha mostrado interés en expandir su presencia en la industria occidental. Además, Microsoft también ha sido mencionada en especulaciones sobre una posible adquisición de franquicias. Por ahora, el futuro de la empresa sigue en evolución, y habrá que esperar para ver cómo este movimiento influye en la dirección de sus franquicias más importantes.

Habrá que esperar a conocer los resultados de ventas de sus juegos nuevos.

Vía: XTK