Si tuviste oportunidad de ver el Indie World de hace rato, es probable que te haya sorprendido enterarte de que Axiom Verge 2 ya está disponible hoy mismo en Switch, PS4 y PC. Sin embargo, si eres alguien que prefiere los lanzamientos físicos sobre los digitales, te alegrará saber que Limited Run Games ya está trabajando en un bundle físico que incluye Axiom Verge 1 y 2.

Save the date, the physical versions of Axiom Verge 1 + 2 and Axiom Verge 2 will open for pre-order on PlayStation 4 and Nintendo Switch starting October 1st. More details to come so stay tuned! pic.twitter.com/m7NVcBo6hq

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) August 11, 2021