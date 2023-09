Liberan nuevo tráiler de Super Mario RPG para Switch

El Nintendo Direct de esta ocasión entro con anuncios bastante fuertes, como el remake de Mario VS. Donkey Kong, el regreso de Another Code, y hasta la revelación el nombre del juego exclusivo de la princesa Peach. Sin embargo, hay cosas que no se podía dejar de lado, y evidentemente ibamos a tener un nuevo avance de Super Mario RPG.

Aquí le puedes echar un vistazo:

En este video podemos ver como nuestros personajes atacarán en sus respectivas batallas por turnos, cumpliendo así con la esencia que hizo único al original lanzado para Super Nintendo hace ya más de 20 años atrás. Por su parte, están las recreaciones de escenas cinemáticas, las cuales tienen una atención al detalle que los fans siempre quisieron tener.

Recuerda que Super Mario RPG se lanza el 16 de noviembre solo para Switch.

Vía: Nintendo