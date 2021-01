Liam Neeson habla sobre la posible aparición de Qui-Gon Jinn en la serie de Obi-Wan

El futuro cinematográfico de Star Wars cuenta con un gran potencial. Después del éxito de The Mandalorian, el público espera con ansias proyectos como la serie de Obi-Wan. Aunque por el momento se desconoce bastante sobre esta producción, Liam Neeson, quien se encargó de darle vida a Qui-Gon Jinn en The Phantom Menace, ha revelado que le gustaría reinterpretar este papel para el show.

Durante una reciente entrevista con Collider, Neeson fue cuestionado sobre los rumores de una posible participación en la serie de Obi-Wan. Lamentablemente, el actor confirma que, al menos hasta ahora, no ha sido contactado por Disney. Sin embargo, le encantaría retomar el papel. Esto fue lo que comentó:

“Seré honesto contigo: no he escuchado eso en absoluto. [Pero] claro, estaría dispuesto a eso, sí”.

En dado caso de que Neeson logre salir en la serie de Obi-Wan, esta no sería la primera vez que el personaje de Qui-Gon Jinn sea retomado, ya que el jedi apareció en The Clone Wars y The Rise of Skywalker. Considerado que al actor no le gusta reinterpretar personajes, esto es prácticamente una anomalía que, esperemos, Disney no deje pasar, y así sumar a otro actor de las precuelas a esta producción.

En temas relacionados, esto es lo qué opina George Lucas sobre las nuevas películas de Star Wars. De igual forma, la cinta de Rogue Squadron no está relacionada con los videojuegos.

Vía: Collider