Lenovo presenta Legion Go S y Legion Go 2

El mercado de las PC portátiles sigue creciendo, y durante CES se ha revelado el futuro de Lenovo, quienes están trabajando en dos modelos nuevos de su Lenovo Legion Go. Lo mejor de todo, es que mucho de lo que se mostró en ese evento llegará a las manos de los usuarios este mismo mes.

Como parte de su presentación en CES, Lenovo reveló dos nuevas plataformas. La primera de estas, y la más interesante, es Legion Go S. Esta PC portátil llegará al mercado en dos modelos. Para aquellos que no pueden esperar, pueden conseguir su Lenovo Legion Go S este mismo mes, y vendrá con Windows como su sistema operativo en una versión de 32 GB RAM con una memoria de 1 TB, por solo $729.99 dólares; mientras que una versión de 16 GB de RAM con 1 TB de memoria estará disponible por $599.99 dólares en mayo.

El segundo modelo de la Lenovo Legion Go S es mucho más interesante, puesto que será la primera PC portátil third party que hará uso del SteamOS en una unión oficial que se convertirá en un competidor directo del Steam Deck. Este producto no solo tiene un sistema operativo atractivo, sino que costará $499, e incluirá 16GB RAM y 512GB, y estará disponible el próximo mes de mayo.

Ese dispositivo portátil pesa solo 1.6 libras, tendrá una pantalla de ocho pulgadas, y se deshace de los controles desmontables y el soporte tipo Nintendo Switch, para así ofrecer un diseño más liviano y tradicional, con un agarre esculpido. De igual forma, la pantalla ofrecerá una frecuencia de actualización variable de 120 Hz, aunque también tendrá una resolución más baja, 1920 x 1200, y contará con un nuevo chip AMD Ryzen Z2 Go.

Ahora, si quieres algo más tradicional, Lenovo también anunció el Lenovo Legion Go 2. Al no ser el gran enfoque de la compañía, por el momento no hay muchos detalles sobre este dispositivo. Actualmente sabemos que estará disponible en algún punto del 2025, pero no hay información más específica al respecto. Las especificaciones incluyen Ryzen Z2 Extreme, una pantalla OLED de 8.8 pulgadas y 144 Hz con VRR, así como una gran batería de 74 Wh. De igual forma, este modelo conservará los controles desmontables estilo Switch.

Lenovo ha señalado que proporcionarán más información sobre el Legion Go 2 en un futuro, dejando en claro que el Legion Go S es el futuro de esta compañía, y si la implementación del SteamOS es positiva, es muy probable que Legion Go 2 deje de lado Windows por el sistema operativo de Valve. En temas relacionados, NVIDIA presenta su línea RTX 50. De igual forma, se filtra el cargador del Switch 2.

Nota del Autor:

Este es un avance sustancial. Si más PC portátiles hacen uso del SteamOS, esto no solo significa un mercado más uniforme, sino que las compañías tienen que innovar de una forma interesante para hacer que el público compre sus productos en lugar de un Steam Deck.

Vía: The Verge