Diciembre ha comenzado, y eso significa que Xbox ha revelado una nueva lista de juegos que llegarán a Game Pass durante los primeros días de este mes. A diferencia de la selección de Games With Gold, lo que se nos presenta aquí vale mucho la pena.

En esta ocasión, la lista de novedades está encabezada por juegos como LEGO Star Wars: The Skywalker Saga y Hot Wheels: Unleashed en su versión de Juego del Año. Sin duda alguna, una gran selección.

–Eastward (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy mismo

–The Walking Dead: The Final Season (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy mismo

–Totally Reliable Delivery Service (PC) – Disponible hoy mismo

–LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Nube, Consola y PC) – 6 de diciembre

–Hello Neighbor 2 (Nube, Consola y PC) – 6 de diciembre

–Chained Echoes (Nube, Consola y PC) – 8 de diciembre

–Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8 de diciembre

–High On Life (Nube, Consola y PC) – 13 de diciembre

–Potion Craft (Consola y PC) – 13 de diciembre

–Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Nube, Consola y PC) – 15 de diciembre

–Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Nube, Consola y PC) – 15 de diciembre

Como pueden ver, una interesante lista que no solo está conformada por algunos de los títulos más divertidos de los últimos años, sino que también nos ofrece una serie de propuestas independientes bastante interesantes, como Eastward y Metal: Hellsinger. En temas relacionados, los fans no están contentos con los juegos de Xbox Games With Gold.

Nota del Editor:

De esta lista, Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition vale mucho la pena. Este fue uno de mis juegos favoritos del año pasado, y si no has tenido la oportunidad de disfrutar de esta experiencia, este es el momento, y lo mejor es que ya viene con el DLC incluido.

Vía: Xbox.