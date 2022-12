Dragon Quest XI y más juegos dejan Xbox Game Pass

Hace unos momentos se dio a conocer la lista de juegos que llegarán a Xbox Game Pass en la primera mitad de diciembre. Sin embargo, esto también significa que en solo dos semanas tendremos que decir adiós a un puñado de títulos bastante interesantes, entre ellos, Dragon Quest XI.

Mientras que Xbox Game Pass gana una gran lista de juegos, también perderá una selección bastante interesante el próximo 15 de diciembre, día en que Dragon Quest XI, Firewatch, Aliens: Fireteam Elite y más títulos dejarán de estar disponibles en este servicio de suscripción. Esta es la lista completa:

–Aliens: Fireteam Elite (Nube, Consola y PC)

–Breathedge (Nube, Consola y PC)

–Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Nube, Consola y PC)

–Firewatch (Nube, Consola y PC)

–Lake (Nube, Consola y PC)

–One Piece: Pirate Warriors 4 (Nube, Consola y PC)

–Neoverse (Nube y Consola)

–Race with Ryan (Nube, Consola y PC)

–Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Nube, Consola y PC)

–Rory McIlroy PGA Tour (Consola) EA Play

–Transformers: Battlegrounds (Nube, Consola y PC)

Como siempre, te recordamos que cualquier de estos juegos se puede comprar con un 20% de descuento en la Microsoft Store, para que así puedes continuar con tus partidas sin la preocupación de que algún día dejen de estar disponibles en tu librería. En temas relacionados, estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass este mes.

Vía: Xbox