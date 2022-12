Como seguramente ya lo saben, hace tiempo se confirmó que Saint Seiya tendrá una nueva película live action, con parte del talento de Hollywood tanto detrás como delante de la cámara. Aunque esto preocupó a un par de fans, recientemente se dio a conocer el primer vistazo oficial de esta cinta, el cual planea calmar cualquier duda que tenga el público.

Aunque el primer vistazo no revela muchos detalles sobre la historia que se adaptará en Saint Seiya: Knights of the Zodiac, sí nos da una buena idea del tipo de producción que se nos ofrecerá, y el objetivo que se quiere cumplir en esta ocasión. Aun así, este avance luce prometedor.

Pese a que los detalles sobre la historia se desconocen, Kiel Murray, responsable de Cars, Josh Campbell, a quien reconocerás por su trabajo 10 Cloverfield Lane, y Matt Stuecken están trabajando en el guion, con Tomasz Baginski como director. Por su parte, el reparto incluye a Sean Bean como Alman Kido, a Famke Janssen, quien participó en X-Men, Mackenyu como Seiya, Mark Dacascos como Mylock, Nick Stahl como Cassius, y Diego Tinoco como un misterioso asesino.

Te recordamos que Saint Seiya: Knights of the Zodiac llegará a los cines en algún punto de 2023. En temas relacionados, así se vería Android de 18 como Caballero del Zodiaco. De igual forma, reimaginan a Trunks como un personaje de este anime.

Nota del Editor:

A decir verdad, Saint Seiya: Knights of the Zodiac no luce tan mal a primera instancia. Claro, este es solo un pequeño teaser, y aún nos queda por ver el producto final. Sin embargo, si la cinta logra ser una buena adaptación, parece que el miedo del público de repetir Dragon Ball Evolution podría quedar en el pasado.

