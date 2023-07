LEGO 2K Drive se lanza en servicio online de juegos

Este año ha sido de muchos lanzamientos destacados, eso lo hemos visto con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Resident Evil 4, Final Fantasy XVI, y algunos más que se perfilan ser videojuego del año. Sin embargo, hay obras más destacadas que seguramente se dejaron pasar, y precisamente una de ellas es ni más ni menos que el interesante LEGO 2K Drive.

Para quienes no sepan, esta es una entrega despegada de sus desarrolladores habituales, para pasar así a una experiencia de carreras de manos de Visual Concepts (Responsables de NBA 2K). Y ahora, tras un par de meses de haberse lanzado al mercado, llega a los usuarios de forma sencilla para quienes paguen el servicio de PS Plus Premium, ya sea en consolas Ps4 o Ps5.

Eso sí, se debe considerar el detalle de que no es el juego completo tal cual, sino de los demos de grandes producciones que tienen tiempo límite, algo que también se ha hecho en meses anteriores como con Horizon Forbidden West. Entonces, solo se podrá jugar a dos horas este título, con la posibilidad de pasar los datos a la versión pagada.

Por ahora, es posible que los usuarios ya puedan jugar a este título con PS Plus premium.

Vía: True Trophies

Nota del editor: La verdad se hubiera agradecido más que fuera el juego completo, pero hay que considerar que no tiene ni seis meses de haberse lanzado al mercado. Ojalá muchos se convenzan de comprarlo al probar las primeras dos horas.