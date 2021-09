Legacy of Thieves Collection llegará primero a PS5

Uno de los anuncios más interesantes del PlayStation Showcase del día de hoy fue la revelación de la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, paquete conformado por A Thief’s End y The Lost Legacy, para PS5 y PC. Ahora, un reciente comunicado ha revelado que esta colección llegará primero a la nueva consola de Sony.

De acuerdo con Rochelle Snyder, gerente sénior de comunicación en Naughty Dog, Uncharted: Legacy of Thieves Collection estará disponible en PS5 a principios de 2022, por el momento no hay una fecha exacta, y tiempo después llegará a PC. Esto no debería ser una gran sorpresa, ya que la estrategia de PlayStation siempre ha sido darle prioridad a sus plataformas. Esto fue lo que comentó Snyder al respecto:

“Uncharted: Legacy of Thieves Collection estará disponible a principios de 2022 para PS5. La versión para PC está en desarrollo por nuestros socios en Iron Galaxy y se lanzará poco después de la versión para PS5. A medida que se acercan estas fechas, discutiremos más detalles”.

De igual forma, se ha revelado que Iron Galaxy, quienes trabajaron en los ports de Spyro Reignited Trilogy y Crash N. Sane Trilogy para PC, están a cargo de llevar esta colección a tiendas virtuales como Steam y la Epic Games Store. Puedes checar el tráiler de revelación para Uncharted: Legacy of Thieves Collection aquí.

Vía: PlayStation Blog